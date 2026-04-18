Il dolore irrisolvibile di Kean e futuro in bilico: Fiorentina pronta a 'rinunciare' alla clausola, il club di Ikonè lo corteggia

Già a gennaio, di proposte per Moise Kean ne erano arrivate: da un lato la sua poca voglia di Arabia, dall'altra l'esigenza della Fiorentina di non cederlo in corsa salvezza avevano facilmente deposto le opzioni Al Hilal e Paris Fc. Ora che la situazione è quasi sistemata però, del futuro di Kean si torna a parlare su La Gazzetta dello Sport.

L'attaccante continua ad arrancare a livello fisico, con un dolore alla tibia che il quotidiano definisce ‘irrisolvibile’ e antico, perché già emerso ai tempi della Juve. La posizione della Fiorentina su di lui è chiara: non sarà fatta alcuna barricata e un'offerta intorno ai 40 milioni sarebbe presa seriamente in considerazione. Così come il nuovo pressing dei parigini, club di Ikoné, che darebbero l'occasione a Kean di tornare in Francia, dove fece molto bene qualche stagione fa.