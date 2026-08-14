Il Benevento si allena a Scandicci e il club toscano ringrazia: "Hanno lasciato un bel ricordo"

Si avvicina Fiorentina-Benevento e i campani, arrivati ieri a Firenze, hanno svolto in mattinata la rifinitura. Il luogo è un classico per le squadre in trasferta nel territorio, il Turri di Scandicci. Proprio il club toscano ha rilasciato un comunicato in merito.

Rifinitura del Benevento a Scandicci

“Scandicci si conferma punto di riferimento per le squadre italiane che affrontano la Fiorentina! Questa mattina al Bartolozzi abbiamo avuto il piacere di ospitare il Benevento Calcio, che questa sera sfiderà i viola al Franchi per i Trentaduesimi di Coppa Italia!”.

Le parole dei Blues

“I dirigenti e gli addetti Blues hanno aperto le porte del nostro centro sportivo ai giallorossi, accompagnando l'ultima sgambata della squadra di mister Floro Flores prima dell'impegno contro la Fiorentina. I giocatori del Benevento, che si stanno preparando anche al grande ritorno in Serie B dopo aver trionfato in C nell'ultima stagione, hanno poi lasciato un bel ricordo allo Scandicci firmando un pallone da riporre nella bacheca Blues”.