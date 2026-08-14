Coppa Italia, Fiorentina-Benevento: segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Inizia una nuova stagione per la Fiorentina, con l'augurio che sia molto diversa dalla scorsa. Si respira entusiasmo per i tifosi viola, che stasera si presenteranno al Franchi in oltre 15mila per assistere al primo impegno ufficiale della squadra. La prima volta con mister Grosso in panchina è al terzo turno di Coppa Italia, dove a Firenze arriva il Benevento di Floro Flores neopromosso in B che ha appena battuto il Ravenna nel turno precedente. Fischio d'inizio alle ore 21:15.

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