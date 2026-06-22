Bellegarde rivela: "Mi voleva la Fiorentina, ma ho imparato a non essere ossessionato dai soldi"

Il centrocampista haitiano Jean-Ricner Bellegarde, attualmente al Wolverhampton, ha rivelato ad alcuni media turchi alcuni retroscena di mercato che riguardano anche la Fiorentina.

Interesse nel 2020

Nel 2020, quando ancora militava nello Strasburgo, la Fiorentina lo aveva seguito per rinforzare il centrocampo, ma alla fine la trattiva non andò a buon fine.

Le sue parole

Lo stesso calciatore ha rivelato cosa successe: “In passato mi volevano sia Fiorentina che Galatasaray, ma io ho seguito i consigli della mia famiglia di non essere mai ossessionato dai soldi e di non agire in fretta”.