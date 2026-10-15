Malusci: "Bisogna dare tempo alla Fiorentina, senza aspettare che perda per criticare. Si parla addirittura di retrocessione ma..."

L'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ha parlato a Radio Bruno, predicando calma nonostante il momento complesso della squadra viola.

"A Firenze ci sono troppe persone che parlano dopo la partita, dicendo che la formazione della Fiorentina era sbagliata, ma Vanoli deve preparare la gara prima. C’è una tendenza ad aspettare che la Fiorentina perda per poi dire ‘io l’avevo detto’… si è sempre sbagliato tutto. Siamo alla sesta partita e si è cambiato tutto: squadra, allenatore ds. Il ds ha ammesso di aver sbagliato allenatore. Vanoli fa due partite che sembra sia un allenatore di grandissimo livello, sbaglia il primo tempo a Genova e finisce il giochino?".

‘Non si può parlare di retrocessione’

“È tutto figlio della passata stagione, ma se riflettiamo, la Fiorentina è giovane e le serve tempo per crescere. Bisogna essere equilibrati nei commenti, ora si sta tornando a parlare addirittura di retrocessione. Oggi non sappiamo che identità ha questa Fiorentina, e questo è vero, questo me lo aspetto da Vanoli”.