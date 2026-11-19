L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha rilasciato un'intervista a Cronache di Spogliatoio, dove ha raccontato come ha passato i suoi giorni lontano dalla squadra, dopo la mancata riconferma, e la gioia per essere stato richiamato.

Estate da dimenticare

“Mia moglie quest’estate mi ha detto: “Hai fatto un’estate con un’aria di quello che domani deve morire”. Non lo nascondo, c’è stata questa forte delusione per non poter portare avanti qualcosa che mi ero meritato sul campo. Però nello stesso tempo è che questa è stata una scelta societaria che ho accettato, perché quando entrano persone nuove può succedere. Sono stato male pensando a quello che potevo fare, sono state vacanze forzate le mie”.

La richiamata

“E’ stata veramente una sorpresa inaspettata, nello stesso tempo ho accettato con grandissimo entusiasmo. Sono venuto perché credo in questo nuovo progetto che la proprietà e il direttore hanno costruito”.

Firenze, una gioia o le basi

“Mi sono promesso di vivere più Firenze. L’anno scorso la mia residenza era al Viola Park, ma mi sono reso conto che per poter fare quello che abbiamo fatto dovevo rimanere concentrato. Voglio godermela di più perché è una citta incredibile, bella, il tifoso è maniacale ma ti spinge sempre. Vorrei riuscire a regalare qualche altra gioia alla tifoseria, oppure riuscire a mettere le basi per la costruzione in prospettiva futura, per vedere una grande Fiorentina”.