Alaba interessava alla Fiorentina? Lui ammette: "Prima di scegliere l'Udinese ho parlato con altri club italiani. Ribery..."

Dopo un passato al Bayern Monaco e al Real Madrid, David Alaba sbarca in Serie A da svincolato, vestendo la maglia dell'Udinese. Questo pomeriggio si è presentato in sala stampa. Negli scorsi mesi si era parlato di lui anche in ottica Fiorentina.

Sulla scelta dell'Udinese

“Perché l'Udinese? Ho parlato principalmente con l'allenatore, mi ha convinto del progetto che c'è qui e mi sono preso il giusto tempo per prendere questa decisione. Con il tempo mi sono convinto che questo è il percorso giusto per me. Ho sempre voluto giocare in Serie A. Ho parlato anche con altri club italiani”.

Pensieri sulla Serie A

“L'Udinese è una squadra di tradizione. È una società storica, naturalmente conoscevo già l'Udinese e ho parlato anche con amici e calciatori che giocano in Italia che mi hanno aiutato a prendere questa decisione in maniera consapevole. Mi sono confrontato con Modric, Ribery e Arnautovic, sicuramente sono persone che mi hanno presentato questo campionato. Negli ultimi anni ho sempre seguito la Serie A, è uno dei migliori campionati di Europa”.