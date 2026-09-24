Cambia maglia ma il destino di Oulai non cambia: contro il Ghana partirà dalla panchina.

Consultando il programma dei giocatori della Fiorentina impegnati con le rispettive nazionali, il primo a scendere in campo sarà il centrocampista Christ Inao Oulai: questa sera, alle ore 21, il classe 2006 sarà impegnato con la sua Costa d'Avorio nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa contro il Ghana.

E pochi minuti fa i due commissari tecnici hanno reso noti gli undici titolari che scenderanno in campo dal primo minuto. E se a Firenze il centrocampista finora ha trovato pochissimo spazio, con appena 245 minuti collezionati in 7 partite tra campionato e coppa, la situazione in nazionale non cambia. Con l'arrivo del francese Renard in panchina, alla prima uscita ufficiale dopo il Mondiale il centrocampista classe 2006 partirà dalla panchina.

Queste le formazioni ufficiali di Costa d'Avorio-Ghana:

Costa d'Avorio (4-3-3): Fofana; Zogbe, Diomande, Ndicka, Konan; Cessie, Sangare, Yalcouye; Pepe, Bonny, Diomande. All.: Renard.

Ghana (4-4-2): Ati Zigi; Mensah, Opoku, Djiku, Peprah; Bonsu Baah, Sibo, Yrenkyi, Fatawu; Nuamah, Asante. All.: Queiroz.