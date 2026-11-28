Massimo Sandrelli, noto e stimato giornalista, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare le ultime vicende di casa Fiorentina.

“Non mi convince l'atteggiamento di nessuno”

Queste le sue parole: "Rimango piuttosto perplesso riguardo all'atteggiamento della squadra e al comportamento di dirigenza e tecnico. Continuo a sentire parlare di "umiltà", ma fatico davvero a capirne il senso: i giocatori devono semplicemente scendere in campo, seguire le direttive, dare il massimo e cercare di prendere meno gol, visto che subirne due a partita è una media insostenibile per superare i propri timori".

“Anziché parlare di umiltà…”

Il giornalista ha poi proseguito: “Anziché invocare l'umiltà, bisognerebbe provare soluzioni tattiche diverse, puntando su maggiore attenzione e cattiveria agonistica. Il vero nodo è un problema di organizzazione, intesa e supporto reciproco, come dimostra chiaramente il secondo gol subito, in cui Ndour era fuori posizione a marcare Varela. Contro l'Udinese si può anche vincere, ma il limite più grande della Fiorentina resta la Fiorentina stessa”.