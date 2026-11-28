Si è da pochi minuti concluso l'anticipo delle 15 della 13°giornata di Serie A tra Frosinone e Parma, con i ciociari che hanno regolato la pratica con un secco 3-0.

La cronaca della gara

Dopo un primo tempo molto combattuto, bloccato sullo 0-0 e caratterizzato da grande agonismo e poche vere occasioni da rete, la partita si sblocca a inizio ripresa grazie a un vero e proprio show di Bobček: il centravanti slovacco spacca il match al 55' con un tap-in vincente dopo una parata non perfetta di Daffara su Ghedjemis, per poi ripetersi appena sei minuti più tardi finalizzando di sinistro un cross di Masini. Sotto di due reti, i crociati di Gilardino provano a reagire inserendo forze fresche, ma al 79' è ancora Bobček a calare il tris, battendo il portiere avversario sotto le gambe e firmando la sua splendida tripletta personale prima di uscire tra gli applausi scroscianti del pubblico. Nel finale il Parma colpisce una traversa con Touré, ma il risultato non cambia: trionfo meritato per i ciociari.

La classifica

La nuova classifica di Serie A: Lazio 32, Roma 30, Inter 29, Milan 27, Como 26, Frosinone 23, Juventus 21, Bologna 19, Napoli 18, Cagliari 16, Genoa 16, Atalanta 15, Torino 14, Lecce 10, Monza 10, Fiorentina 9, Sassuolo 8, Parma 8, Venezia 7, Udinese 6.