Calma piatta in laguna: il Venezia ferma Palladino, ma resta a distanza dalla Fiorentina. Guarda la NUOVA classifica di Serie A
Si è appena concluso l'anticipo della tredicesima giornata di Serie A tra Venezia e Bologna con un pareggio per 0-0
La cronaca della gara
Nel primo tempo i lagunari si vedono annullare un gol di Halhal di testa per fuorigioco, mentre al 65' centrano un palo con Juan Jesus. I rossoblù quando vanno al tiro trovano Stankovic in porta a neutralizzare i loro tentativi, i padroni di casa invece non si dimostrano precisi in attacco nel prosieguo della gara.
Come cambia la classifica
Con questo pareggio il Venezia allenato da Nicola sale di un punto andando a 7, a -2 dalla Fiorentina, mentre il Bologna allenato dall'e tecnico viola Palladino sale a quota 19 superando almeno momentaneamente il Napoli. Per i rossoblù si tratta del secondo pareggio di fila dopo quello della scorsa domenica con l'Udinese ed è per loro il sesto risultato utile consecutivo.
La nuova classifica di Serie A: Lazio 32, Roma 30, Inter 29, Milan 27, Como 26, Juventus 21, Frosinone 20, Bologna 19, Napoli 18, Cagliari 16, Genoa 16, Atalanta 15, Torino 14, Lecce 10, Monza 10, Fiorentina 9, Sassuolo 8, Parma 8, Venezia 7, Udinese 6.