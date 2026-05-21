La grande sfida del The Athletic: "Perchè Guardiola non va in una squadra come Udinese o Fiorentina?"

Dopo l’annuncio ufficiale nei giorni scorsi, dopo 10 stagioni Pep Guardiola e il Manchester City si separeranno. Ed è chiaro che in Inghilterra uno dei temi delle ultime settimane sia quello relativo al futuro del tecnico spagnolo. E se lui stesso ha ipotizzato la possibilità di restare fermo un anno, c’è qualcuno che però va a fantasticare sulla sua nuova squadra.

Ipotesi Italia nel futuro di Guardiola?

In questi giorni a più riprese si è ipotizzato l’idea che Guardiola possa decidere di sposare un club di Serie A, con alcuni voci che lo vorrebbero vicino alla nazionale italiana, quest’oggi però il quotidiano newyorkese The Athletic ha proposto uno scenario davvero fantasioso, che riguarda da vicino anche la Fiorentina di Rocco Commisso.

“C'è sempre stata questa idea che la gente vorrebbe vederlo allenare una squadra di metà classifica e dimostrare di poter vincere qualcosa anche senza giocatori di livello élite. Sarebbe bello vederlo alla guida di una squadra come Udinese o Fiorentina. Non è realistico (perché mai un allenatore dovrebbe accettare un incarico "al di sotto" del suo vero livello solo per soddisfare la curiosità altrui?), ma sarebbe divertente”.

“Alcuni prima di lui lo hanno già fatto”

Ha anche aggiunto: “Potrebbe fare quello che ha fatto Andoni Iraola al Bournemouth, Sebastian Hoeness allo Stoccarda o Cesc Fabregas al Como? Sì, è uno dei pochi allenatori al mondo che potrebbe farlo".