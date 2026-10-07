Edmundo, la vita politica riserva una grande delusione all'ex viola
Niente Parlamento brasiliano per Edmundo. L’ex attaccante della Fiorentina non è riuscito a conquistare un seggio alla Camera dei deputati nelle elezioni di domenica 4 ottobre. Candidato con il PSDB nello Stato di Rio de Janeiro, ha raccolto 35.725 voti, senza ottenere l’elezione.
Restano fuori altre due personalità
Il brasiliano, protagonista anche con le maglie di Vasco da Gama e Palmeiras, si aggiunge così alle personalità del calcio rimaste fuori dal Parlamento. Stesso esito per l’ex attaccante Luís Fabiano e per l’allenatore Vanderlei Luxemburgo, che correva invece per il Senato.
Una popolarità che non è servita
La popolarità maturata negli stadi, dunque, non si è tradotta in un mandato. Per l’ex viola, stavolta, il risultato delle urne ha chiuso la strada alla Camera: una partita politica conclusa senza il seggio cercato.