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Corriere dello Sport-Stadio: Paratici alla ricerca dello sconto

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Due pagine riservate alla Fiorentina dal Corriere dello Sport-Stadio.

Pagina 18

Apertura per: “Grosso libero”. Sottotitolo: “Oggi la Viola vede Vanoli In caso di separazione un biennale per l’erede”. 

Pagina 19

Qui leggiamo: “La carica dei 32 prestiti”. Sottotitolo: “Poche le certezze. Il ds Paratici dovrà trattare con il Tottenham per avere lo sconto per Solomon”. Di spalla infine sul ranking Uefa: “Viola davanti a Juve e Milan: è la 4ª italiana”. 

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