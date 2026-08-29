I 45 giorni di lavoro rinnegati da Grosso: la pressione su tecnico e squadra è già alta. Da Kean a Mandragora: troppi appesi al mercato

Tra il mercato che impazza e il Centenario che incombe, ci sarebbe anche una partita di campionato che la Fiorentina affronta nelle condizioni più delicate possibili: con la necessità vitale di conquistare i tre punti e cancellare sia la batosta di Roma che i fantasmi dell'anno scorso. Come scrive il Corriere Fiorentino, la pressione sia su Grosso che sui calciatori: alcuni dei quali saranno quantomeno diversi rispetto a quelli dell'Olimpico.

Colpa anche del mercato

Il tecnico di fatto, ha rinnegato a Roma i suoi primi 45 giorni di lavoro, schierando calciatori fuori ruolo e senza un atteggiamento degno, in confronto a quello dei giallorossi. Un bel po' di colpa è comunque del mercato, che tiene ancora appesi al filo del mercato calciatori chiave o presunti tali: da Kean, di cui abbiamo già detto, a Gudmundsson e Mandragora, in procinto di lasciare la Fiorentina, per non parlare di Dodo.