Il retroscena di Prandelli: "Vlahovic era destinato al Pisa quando ero alla Fiorentina, poi però parlai con la società"
L'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha svelato un retroscena su Vlahovic, ex attaccante viola, quando lui era allenatore della squadra gigliata. Le rivelazioni è arrivata durante Viva el Tour, condotto da Adani, Cassano e Ventola, al Teatro Verdi di Firenze.
Le parole di Prandelli
“Vlahovic, quando sono arrivato era un problema per tutti, sembrava destinato ad andare a Pisa, io gli ho chiesto 15 giorni alla dirigenza, nella pausa delle nazionali. Dopo quei giorni io parlai alla dirigenza e confermai che lui era l’attaccante della Fiorentina. Mi chiesero se fossi sicuro più volte e io gli dissi che ero sicurissimo".
Le parole a Vlahovic
"Ho fatto un’analisi spietata a Dusan, gli ho spiegato come deve interpretare il ruolo, non deve andare sulle fasce e non deve mai venire incontro, e allora gli promisi ‘se mi fai queste cose, in queste tre partite, non ti tolgo più’ dopo quelle tre partite e non l’ho più tolto. Lui cosa faceva di sbagliato? Lottava con il difensore, invece doveva essere il difensore a fare la lotta con lui, quando l’ha capito è diventato il titolare della Fiorentina”.