VIDEO - "Facciamo ridere!" la Juventus ne prende due dalla Fiorentina e scoppia la rabbia di Oppini in TV

Una giornata bellissima per i colori viola e completamente da dimenticare per i bianconeri. La Fiorentina espugna il campo della Juventus con un 2-0 frutto di una prestazione quasi perfetta ed è così che scoppia la rabbia in diretta TV dei commentatori filo juventini.

“Facciamo ridere!"

Tra questi si è distinto Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e dell'attore Franco Oppini, che fa il telecronista per il network nazionale iL61 NETWEEK, il quale, dopo il secondo gol viola è letteralmente esploso: “Facciamo ridere! Tutte le squadre vincono, tu perdi 2-0 contro i viola in casa, dopo non averla battuta neanche all'andata”.

Il video

Un video letteralmente da vedere e rivedere.