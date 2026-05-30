L'unico modo per tenersi Solomon? Uno sconto alla disperata da strappare al Tottenham

Si è chiusa o no l'avventura di Manor Solomon a Firenze? Il suo sembrava un post di addio qualche giorno fa anche se il suo agente ha smentito l'ipotesi o almeno ha lasciato incertezza sulla vicenda. A Paratici l'israeliano non dispiace e d'altronde non si può dire che non lo conoscesse, vista la comune provenienza.

L'unica chance che ha però la Fiorentina di potersi tenere l'esterno classe ‘99 è un corposo sconto da strappare al Tottenham, scrive La Nazione: un’impresa un po' alla disperata però visto che il prezzo intorno ai 10 milioni è già di per sé non così esoso. Ci sarebbe poi anche uno sconto da chiedere al calciatore, che a Londra ha uno stipendio ben oltre i parametri viola.