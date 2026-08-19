Anche Paratici ha toppato in passato: la Juventus si libera finalmente di un ingaggio horror, visto anche a Firenze

Vi ricordate di Arthur Melo? Regista brasiliano classe 1996, passato dalla Fiorentina nella stagione 2023-24, con cui ha collezionato 48 presenze. Ebbene, vi stupirà sapere che era ancora a libro paga della Juventus, pur se l'ultima presenza ufficiale coi bianconeri risale al maggio del 2022. Un acquisto diventato un incubo sportivo… firmato Paratici.

Anche i migliori sbagliano

Fu proprio l'attuale DS della Fiorentina ad incastrare uno scambio con il Barcellona, cedendo ai blaugrana Pjanic e acquistando Arthur a fronte di un conguaglio di 17mln di euro: non è tanto l'acquisto ad aver fatto scalpore, quanto lo stipendio corrisposto al brasiliano, che è poi diventato il fulcro del problema. Infatti, annualmente, il giocatore avrebbe percepito 8 milioni di euro netti annui: dopo due stagioni deludenti a Torino sponda bianconera, si è presto reso evidente come questo salario fosse un ostacolo nella cessione di quello che era diventato ormai un esubero.

Prestiti su prestiti

Prima il tragico prestito al Liverpool, maglia con la quale raccoglierà solo 13 minuti prima di infortunarsi e non rivedere campo; tornato a Torino, accetta una riduzione dello stipendio da 8 a 5 milioni netti. Alla Fiorentina trova il prestito migliore della sua carriera, ma non viene riscattato a fine corsa e, dopo essere tornato a Torino, dovrà aspettare il febbraio del 2025 per un nuovo prestito al Girona. Finito anche quello, passerà un anno al Gremio, in patria. E adesso, riporta Sky Sport, siamo vicinissimi alla risoluzione del contratto: la Juventus finalmente vede la fine di questo incubo salariale.