L'Italia Under17 di Franceschini ha già passato il turno dopo due giornate e due vittorie al Mondiale di categoria. Negli Azzurrini uno dei grandi protagonisti è il classe 2010 della Fiorentina Federico Croci, che è tornato titolare oggi contro l'Uzbekistan dopo il subentro nella sfida precedente contro la Costa D'Avorio, lasciando ancora una volta il segno con classe.

Vantaggio firmato da Casagrande

Azzurrini subito avanti: Casagrande di testa su cross di Giammattei firma il vantaggio azzurro dopo appena 7 minuti. Croci va quindi vicino al gol al 22esimo ma il portiere uzbeko para, poi ci prova anche pochi minuti dopo a seguito di una bella iniziativa personale, ma stavolta calcia troppo centralmente.

Croci ancora in rete

Poi ecco l'episodio chiave: Croci guadagna rigore con finta di corpo e dribbling eccezionali al 29’, Anvarov viene saltato di netto dal 2010 gigliato e stende il talento della Fiorentina. Dal dischetto botta a incrociare di Federico Croci, che col destro segna il gol del 2-0 dell'Italia.

Terzo gol in tre gare, poi l'assist

Dopo aver segnato quello che è il suo il terzo gol in 3 partite al Mondiale, l'attaccante della Fiorentina non si ferma. Al minuto 33 quindi Croci beffa nuovamente Anvarov, gli ruba palla e fa ammonire il capitano uzbeko, che lo stende in ritardo rischiando anche il rosso per DOGSO, ma gli arbitri non valutano di espellerlo. In chiusura di prima frazione Croci poi firma anche un assist: controllo perfetto e pallone al goniometro per Corigliano, che segna il 3-0. Tutto questo solo allo scadere dei primi 45 di gioco più recupero…