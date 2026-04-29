La prima volta (in trasferta) con il prossimo arbitro. Ma quest'anno non è andata benissimo alla Fiorentina con lui

La partita tra Roma e Fiorentina, in programma lunedì prossimo con inizio alle 20.45, sarà diretta da Luca Zufferli di Udine.

I precedenti con la Fiorentina

Quelli complessivi sono cinque, con uno score di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Per la prima volta in assoluto si ritrova ad arbitrare i viola fuori casa.

In questa stagione ha già incrociato i gigliati due volte: Fiorentina-Napoli 1-3 e Fiorentina-Parma 0-0.

I precedenti con la Roma

Sono cinque i suoi precedenti anche con la Roma che con lui ha vinto tre vittorie, mai pareggiato e perso in altre due circostanze.

In questo campionato i giallorossi lo hanno visto due volte: Roma-Bologna 1-0 e Cagliari-Roma 1-0. (Dati statistici forniti da Footstats)