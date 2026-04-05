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Corriere dello Sport-Stadio: Due luci nel buio e una dedica speciale

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

Diverse pagine sulla Fiorentina presenti stamani all'interno del Corriere dello Sport-Stadio

Pagine 18 e 19

Apertura dedicata alla partita di ieri: “Viola, due luci nel buio” è il titolone. Sottotitolo: “Tanto Verona, zero Fiorentina Ma De Gea para e Fagioli segna”. Di spalla a pagina 18 il commento: “Compagni di viaggio”. 

Pagina 21

Qui leggiamo: “Fagioli da 3 Una traversa e un gol: Nicolò  è l’anima viola”. Poi le dichiarazioni: “Vanoli moderato ”Passo decisivo ma calmi, ancora ci manca molto". E infine: “De Gea: ”Tutto per mio papà in ospedale". 

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