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Corriere Fiorentino: Paratici sonda il mercato e il club prende altro tempo

Redazione /
Corriere Fiorentino
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Tre pagine sulla Fiorentina e la partita giocata contro il Genoa, all'interno del Corriere Fiorentino

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Apertura con: “Salvezza tra i fischi”. Sottotitolo. “Arriva il pareggio che serviva per l’aritmetica. Ed è l’unica notizia positiva della giornata. Alla fine esplode la contestazione dei tifosi con la squadra evita anche di andare sotto la curva”. 

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Qui leggiamo: “Ho fatto un miracolo” Vanoli si promuove, ma il casting viola continua". Sottotitolo: “Il tecnico in sala stampa con la maglia ‘Grazie Rocco’, il ds Paratici sonda il mercato e il club prende altro tempo”. In taglio medio sulla Primavera: “Per Galloppa goleada e primato”. 

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Sulla stagione: “Dai sogni alla corsa in zona rossa, storia di un anno da dimenticare”. Sottotitolo: “I proclami Champions, la paura, la risalita. Commisso: ”Orgoglioso della squadra". Di spalla il commento intitolato: “E' l'ora dei segnali concreti”. 

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