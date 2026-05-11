Corriere Fiorentino: Paratici sonda il mercato e il club prende altro tempo
Tre pagine sulla Fiorentina e la partita giocata contro il Genoa, all'interno del Corriere Fiorentino.
Pagina 2
Apertura con: “Salvezza tra i fischi”. Sottotitolo. “Arriva il pareggio che serviva per l’aritmetica. Ed è l’unica notizia positiva della giornata. Alla fine esplode la contestazione dei tifosi con la squadra evita anche di andare sotto la curva”.
Pagina 3
Qui leggiamo: “Ho fatto un miracolo” Vanoli si promuove, ma il casting viola continua". Sottotitolo: “Il tecnico in sala stampa con la maglia ‘Grazie Rocco’, il ds Paratici sonda il mercato e il club prende altro tempo”. In taglio medio sulla Primavera: “Per Galloppa goleada e primato”.
Pagina 4
Sulla stagione: “Dai sogni alla corsa in zona rossa, storia di un anno da dimenticare”. Sottotitolo: “I proclami Champions, la paura, la risalita. Commisso: ”Orgoglioso della squadra". Di spalla il commento intitolato: “E' l'ora dei segnali concreti”.