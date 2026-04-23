Corriere Fiorentino: Piccoli, grandi cerotti. E Kean ha smesso di forzare
Un articolo sulla Fiorentina lo troviamo all'interno del Corriere Fiorentino.
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L'articolo in questione porta questo titolo: “Piccoli grandi cerotti”. Sottotitolo: “Con Kean infortunato alla tibia, l’ex del Cagliari si è messo a disposizione nonostante i guai ai flessori: sta giocando sotto infiltrazioni. Moise intanto freme per rientrare ma non forzerà più: ora vuole guarire”.
Moise no!
Il pezzo inizia così: “Altra partita, stesso tormentone. Moise si, o Moise no? Una domanda che la Fiorentina si porta dietro da un po’ salvo poi darsi, puntualmente, la stessa risposta: Moise no. Sono quattro di fila infatti le partite saltate dal centravanti, che non gioca dal 4 aprile a Verona”.
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