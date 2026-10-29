Le formazioni UFFICIALI di Fiorentina-Atalanta: niente Oulai e Gonçalves! In difesa si rivede Joao Mario. Vanoli conferma Brescianini
Pochi minuti fa il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha svelato quello che sarà l’undici titolare che alle 20.45 scenderà sul terreno dello Stadio Franchi per affrontare l’Atalanta: la sfida concluderà la nona giornata del campionata di Serie A. E nonostante quelli che ci si poteva aspettare il tecnico gigliato trova il modo di sorprenderci.
Vanoli fa solo un cambio rispetto alle probabili della vigilia
A difendere la porta viola ci sarà De Gea, che dopo le parate di San Siro ha tolto gran parte dei dubbi che c'erano su di lui. Difesa quasi obbligata: Jimenez e Joao Mario sugli esterni, con Dragusin e Viery a comporre la coppia centrale. Nonostante negli ultimi minuti si pensava potesse giocare Goncalves, con Fagioli e Ndour nel mezzo ci sarà Brescianini. In attacco confermato il tridente visto contro l'Inter: Mastantuono, Pellegrino, Njie.
Le formazioni ufficiali delle due squadre
Queste le scelte dei due allenatori:
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Brescianini, Fagioli, Ndour; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All.: Vanoli.
Atalanta: (4-2-3-1) Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Elmas, Zalewski; Krstovic.