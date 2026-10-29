Il Como dovrà stare senza Kean per almeno un mese e mezzo: il centravanti oggi si è operato alla tibia. I dettagli

Il suo inizio di stagione era stato oggettivamente condizionato dall’infortunio alla tibia che lo limita ormai da anni, e per questo nelle ultime ore il giocatore ha scelto di prendere una drastica scelta. Stiamo parlando dell’ex attaccante della Fiorentina Moise Kean, attualmente centravanti del Como, che dopo mesi di problemi alla tibia ha scelto di prendere quella decisione che a Firenze non è mai arrivata.

Fulmine a ciel sereno in casa Como: Kean si opera alla tibia. Out per almeno 5 settimane

Quest’oggi infatti, in una clinica di Barcellona, l’attaccante classe 2000 si è operato alla tibia, per cercare di risolvere il problema che già ai tempi di Firenze lo ha costretto a saltare molte partite. A comunicarlo è stato lo stesso club lariano con un comunicato sul proprio sito uffiale:

“Como 1907 comunica che il calciatore Moise Kean si è sottoposto, presso l’istituto Cugat di Barcellona, a un trattamento finalizzato al pieno recupero del recente fastidio alla tibia. Il trattamento è stato eseguito con successo. I tempi di recupero sono stimati in circa cinque settimane e saranno valutati quotidianamente in base all’evoluzione clinica. Il Club ringrazia il Dr. Cugat e il suo staff e augura a Moise un pronto rientro”.