Juventus ai ferri corti, Comolli: "La sconfitta con la Fiorentina? Inutile parlarvi se i risultati sono questi"

E' uno spogliatoio praticamente distrutto quello della Juventus dopo il colpo da ko subito da parte della Fiorentina domenica scorsa.

Multa

Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli sono stati multati per il loro diverbio in campo (dovranno pagare 40 mila euro a testa).

“Inutile parlarvi”

Fanno specie anche le parole pronunciate allo spogliatoio da parte dell'amministratore delegato bianconero, Damien Comolli, e riportate stamani da Tuttosport: “Inutile sprecare tante parole: se i risultati sono questi (parlava della sconfitta con la Fiorentina ndr), non ho altro da dirvi”.