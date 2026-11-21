Se parliamo di calcio moderno e della direzione verso cui punta lo sport più popolare al mondo, non possono che venire in mente le ali dribblomani e rapide. Un prototipo che in Serie A è venuto a mancare fin troppo, Fiorentina compresa. Negli ultimi anni poi, dove aveva preso il piede anche il 3-5-2. Il 2026 se non altro ha segnato un cambio di orizzonte: dai Solomon ed Harrison di gennaio a Mastantuono, Gnonto, Gonçalves e Alieu Njie di luglio-agosto.

Cuadrado, Chiesa… e Leao

L'ala moderna per eccellenza però è lo svedese perché gli altri tre sono calciatori più tendenti alla centralità e meno al dribbling sulla fascia. Il parallelo tra Njie e Leao è venuto naturale, per ragioni fisiche ed estetiche, ma guardando alla Fiorentina l'ultima vera esplosività sulla fascia manca dai tempi di Chiesa e prima di lui, Cuadrado. Lo Njie visto al suo debutto in Nazionale contro la Polonia è parso proprio tutto ciò di cui la squadra viola ha bisogno per allinearsi agli standard europei attuali: dribbling, rapidità nello stretto, atletismo. Il tutto montato su un fisico da 1,85, giusto per rasserenare anche i cultori del calcio fisico e muscolare, destinato solo a quelli ‘alti e muscolosi’. La risalita della china non può che passare da queste doti qua.