Ascari: "Ndour e Fagioli insieme solo in un caso. Ingiuste le critiche a Mastantuono, è l'unico che…"

Eguenio Ascari, procuratore sportivo, è intervenuto a Il Salotto del Calcio in onda su TVL Toscana. Tanti i temi toccati, con la Fiorentina ovviamente al centro di tutto.

Bicchiere mezzo pieno

"I 25 gol subiti in 11 partite son veramente troppi, questo a dimostrare la fragilità difensiva. Domenica hanno funzionato sicuramente meglio i collegamenti tra centrocampo e attacco, la Fiorentina ha avuto diverse occasioni però subisce troppo. Qualcosa dovrà cambiare: l'unico dato positivo è che dal 1964 la Fiorentina non stava 5 partite consecutive imbattuta contro la Juventus. La prima sosta ha sicuramente inebriato qualche giocatore: Fagioli ha ricevuto tanti complimenti e dopo la sosta ha avuto un calo impressionante, Ndour era andato con l'Under 21 e aveva segnato da 70 metri, poi non so è più visto e anche contro la Juve secondo me ha giocato una partita normale per non dire mediocre. Ho l'impressione che Vanoli sia molto perplesso riguardo alla concorrenza tra Ndour e Fagioli: probabilmente in un centrocampo a 3 potrebbe anche farli giocare insieme, ma fino a che giocherà con il 4-2-3-1 mettere accanto a Fagioli Ndour penso che sia improponibile. Nella sostanza il bicchiere lo vedo mezzo pieno, come ha dichiarato Vanoli nel post partita: la Fiorentina è andata 2 volte in vantaggio, è stata raggiunta su 2 errori difensivi e ha avuto occasioni nel finale, dei segnali positivi ci sono stati ed è fondamentale dare continuità. 5 punti in 3 giornate sono un buon bottino e sarà importante la trasferta di Monza dopo la sosta. Il Monza segue la Fiorentina a 7 punti, se i vila dovessero vincere andrebbero a 12 e si metterebbero dietro con un buon margine i brianzoli".

Solo Mastantuono è continuo

"Fagioli l'anno scorso nel girone di ritorno è stato determinante e quest'anno ha iniziato bene. La lacuna della Fiorentina è che tanti elementi non hanno continuità di rendimento: Joao Mario ha fatto due grandi partite contro Atalanta e Sassuolo mentre contro la Juve ha fatto un passo indietro, Ndour ha inizio bene ma dopo la sosta non si è più ripreso. Sta trovando continuità Mastantuono, come spirito di sacrificio e abnegazione: perderà palla, ma ci prova sempre. E' stato criticato tantissimo fino ad ora, ma per me è ingiusto: a qualità tecniche abbina anche qualità agonistiche".