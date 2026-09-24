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La Gazzetta dello Sport: Scusate il ritardo, il terzino spagnolo ora ha un obiettivo...

Redazione /
La Gazzetta dello Sport
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Un articolo dedicato alla Fiorentina da parte de La Gazzetta dello Sport

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Il titolo è: “Rinascita Jimenez Primo gol con la Viola Obiettivo riscatto”. Sottotitolo: “Il terzino spagnolo decisivo col Napoli: Allegri lo mandò via, ora con Vanoli cerca il rilancio”. 

Scusate il ritardo

Il pezzo inizia così: “Scusate il ritardo. Alex Jimenez aveva già pesticciato per due stagioni i campi di Serie A però non aveva mai segnato con la divisa del Milan addosso”. 

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