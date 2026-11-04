Boskovic: "Siamo fortissimi e vogliamo continuare a fare la storia. Il primo gol emozione bellissima"

Oggi ha trovato la prima rete alla Fiorentina Matko Boskovic, difensore croato classe 2008 della Primavera viola, che dopo il 3-0 in Youth League contro il Septemvri Sofia ha parlato ai canali della società gigliata.

Prima volta al terzo turno di Youth League

La formazione giovanile viola è per la prima volta al terzo turno di playoff della Youth League, ed anche il giovane mancino della Fiorentina ha mostrato la gioia personale e di squadra per il traguardo raggiunto.

‘Vogliamo continuare a fare la storia’

“Il primo gol è stata un'emozione bellissima. Il mister ci ha detto fin da subito che dovevamo vincere a prescindere dal risultato dell'andata. Cosa è cambiato da inizio anno? Nulla, bastava una partita per riprendersi ed è arrivata. Individualmente siamo fortissimi, ci siamo sbloccati e adesso si va avanti. Oggi abbiamo fatto la storia e vogliamo continuare a farla”.