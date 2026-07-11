UFFICIALE: Atta è un giocatore della Fiorentina. Per lui la spesa più onerosa nella storia del club

Mancava solo l'ufficialità, che adesso è arrivata: Arthur Atta è un nuovo giocatore della Fiorentina.

Il comunicato della Fiorentina

Questo il comunicato del club gigliato : “ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Arthur Atta dall’ Udinese Calcio. Nato a Rennes (Francia) il 14 gennaio 2003, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella dell’ Udinese, anche la maglia del Metz. Il nuovo calciatore viola, durante l’ultima stagione in Friuli, ha collezionato 36 presenze tra Serie A e Coppa Italia segnando 6 gol e fornendo 4 assist”.

Una spesa storica

Atta rappresenta l'acquisto più oneroso della storia della Fiorentina: i Viola, per strapparlo all'Udinese pagheranno 27 milioni di euro di parte fissa uniti a 5 milioni di bonus, oltre che a garantire alla società friulana un 30% sulla futura rivendita.