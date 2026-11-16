Mastantuono, come sta andando l'esperienza con l'Argentina? Una possibilità concreta. Il ritorno previsto...

Una prima partita da spettatore, ma la possibilità di chiudere il raduno con un’occasione importante. L’esperienza di novembre di Franco Mastantuono con l’Argentina è arrivata al momento delle attese: il talento della Fiorentina non ha giocato contro l’Uruguay e adesso punta sull’amichevole con il Costarica per trovare spazio. Alla Bombonera, nella sconfitta per 2-1 dell’Albiceleste, è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti.

La sua presenza nel gruppo si inserisce nel percorso di rinnovamento della nazionale argentina dopo l’addio di Lionel Messi. Mastantuono è uno dei giovani confermati da Lionel Scaloni insieme, fra gli altri, a Nico Paz e Matías Soulé: una concorrenza di qualità, che rende ogni allenamento un’occasione per guadagnare posizioni. Il viola era anche tra i calciatori accolti dal presidente federale Claudio “Chiqui” Tapia all’arrivo nel centro di Ezeiza, dove la squadra ha cominciato la preparazione di questa finestra internazionale.

Il messaggio del commissario tecnico offre un motivo per guardare con fiducia alla seconda partita. Dopo il ko con l’Uruguay, Scaloni ha annunciato modifiche alla formazione e sottolineato la necessità di concedere occasioni ai giovani, affinché acquisiscano ritmo ed esperienza con la maglia argentina. Allo stesso tempo ha chiesto pazienza: la crescita del nuovo gruppo richiede tempo e i ragazzi non devono essere caricati subito della responsabilità di risolvere le partite. Un ragionamento che riguarda anche il percorso di Mastantuono.

Può giocare, anche dall’inizio

Le possibilità di vedere il viola in campo sono concrete, pur senza una decisione ufficiale. Mastantuono è in ballottaggio con Soulé per una posizione offensiva, accanto a Julián Álvarez e Gianluca Prestianni. È un’indicazione della stampa argentina, da distinguere dalle scelte definitive di Scaloni: la candidatura per una maglia da titolare esiste, mentre resta aperta anche la possibilità di un ingresso a gara in corso.

L’appuntamento è fissato al Mario Alberto Kempes di Córdoba martedì 17 novembre alle 20 locali, cioè a mezzanotte in Italia, tra martedì 17 e mercoledì 18. Sarà l’ultima partita dell’Argentina in questa finestra internazionale.

Il ritorno a Firenze e i giorni per preparare Monza

Concluso l’impegno internazionale, Mastantuono ripartirà verso l’Italia: il suo rientro a Firenze è previsto per giovedì 19 novembre. Vanoli dovrebbe così riaverlo con qualche giorno a disposizione prima della trasferta di Monza, in programma lunedì 23 novembre alle 20.45. Per la Fiorentina, il calendario offre dunque un margine utile per reinserire l’argentino.