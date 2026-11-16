Ulivieri: "Grosso era la scelta migliore per questo tipo di squadra. E chi dice che Mastantuono è egoista..."

Il dispiacere per l’epilogo dell’esperienza di Fabio Grosso, la fiducia nel ritorno di Paolo Vanoli e un’investitura importante per Franco Mastantuono. Sono questi i temi affrontati dall'ex allenatore e presidente dell'AIAC Renzo Ulivieri, che a La Nazione ha espresso il proprio punto di vista sulle scelte della Fiorentina e sul talento dell’argentino.

Partendo da Grosso, Ulivieri ha spiegato di aver condiviso la decisione iniziale di affidargli la squadra: “Mi è dispiaciuto molto per lui. Io credo che Grosso fosse stata la scelta giusta per questo tipo di squadra. Poi le cose sono andate diversamente e sono state prese decisioni”.

Una volta deciso di cambiare, però, il ritorno di Vanoli rappresentava per Ulivieri la soluzione più convincente. Alla domanda su che mossa sia stata richiamarlo, ha risposto: “La migliore che si potesse fare, visto si era deciso di cambiare. Sono contento per Vanoli. Anche perché ripartendo con lui si è scelto di far tornare sulla panchina il tecnico che l'anno prima aveva lavorato bene, portato a casa il risultato e che aveva saputo costruire qualcosa. Paolo era una garanzia sulla quale è stato giusto tornare a puntare”.

Parole che sottolineano il valore del lavoro precedente di Vanoli: la conoscenza dell’ambiente e quanto già costruito sono, nel ragionamento di Ulivieri, le basi sulle quali la Fiorentina ha scelto di ripartire.

Tra i giocatori, invece,ce n'è uno che lo ha impressionato maggiormente: "Mastantuono. Deve aggiungere, ovviamente, qualcosa al suo gioco ma Mastantuono è tanta roba. Ha qualità da campione e lo ha già fatto vedere. Egoista? Fa semplicemente quello che deve fare un gran giocatore. Riceve palla, finta, poi taglia e la porta dentro. Dove deve aggiungere qualcosa, come dicevo prima, è nell'andare a provare a portarsi sull'altro piede, su quello... sbagliato. Ma lo farà, ricordatevelo”.