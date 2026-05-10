Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Genoa: debutto da titolare per Braschi e Gudmundsson scivola fuori. Torna Parisi
Riccardo Braschi. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Esordio a sorpresa da titolare per Riccardo Braschi che alla fine ha convinto Vanoli a lanciarlo e a farlo addirittura dal primo minuto: ci rimette Gudmundsson che non scivola sulla fascia ma direttamente in panchina. Nel tridente offensivo gli esterni saranno infatti Solomon e Parisi. Nessuna sorpresa invece in difesa e a centrocampo:
FIORENTINA: De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli, Ndour, Mandragora; Solomon, Parisi, Braschi.
GENOA: Bijlow; Marcandalli, Ostigaard, Zatterstrom, Ellertsson, Frendrup, Amorim, Martin, Vitinha, Ekhator, Colombo.
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