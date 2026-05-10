Calabrese: "Festeggiare la salvezza non interessa nemmeno alla società. Vanoli unico ad uscire da vincitore"

Pezzo di analisi sulla conclusione ormai prossima dell'avventura di Vanoli sulla panchina della Fiorentina, da parte Giuseppe Calabrese su Repubblica:

"Di festeggiare una salvezza, se pur complicata, non interessa quasi a nessuno. Né alla società, vogliosa di ripartire in estate con un corso nuovo, un cambio in panchina e una rivoluzione nella rosa nel segno di Paratici, né ai tifosi, i primi a soffrire in un anno passionale, movimentato ma che non può essere considerato positivo soltanto per il mantenimento della categoria.

L'unico quindi che da oggi pomeriggio può trarre sorrisi è lo stesso Vanoli, il condottiero della nave in difficoltà che vuol chiudere un cerchio lasciando da vincitore. Ai giocatori ha chiesto l'ultimo sforzo, vincere una partita in casa che significherebbe molto nell'unire il punto di partenza, Genova, con quello di arrivo: il Genoa e la salvezza a due giornate dalla fine, tutt'altro che scontato proprio sei mesi fa".