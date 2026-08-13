Terzic torna in Italia ed è pronto a sfidare presto la Fiorentina - VIDEO

Ha lasciato la Fiorentina 3 anni fa Aleksa Terzic, passando al Red Bull Salisburgo. Il terzino classe 1999 però è già di ritorno in Serie A, ed in questi minuti si sta concludendo la trattativa che lo porterà a tornare in Italia. Il mancino di Belgrado è arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche.

Il terzino in Ciociaria

Terzic sarà un nuovo calciatore del Frosinone, squadra neopromossa e che sta cambiando tantissimi elementi. Il 29 agosto il club gialloblu sfiderà la Fiorentina a Firenze, nel giorno della festa del Centenario viola. Il giocatore serbo lascia Salisburgo dopo 87 presenze, con 3 reti e 12 assist in 3 stagioni, tra campionato, coppa d’Austria, Champions League ed Europa League.

L’arrivo di Terzic per le visite mediche