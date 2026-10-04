Stramaccioni: "Kayode può diventare uno dei migliori terzini al mondo, ne sono convinto"

L'allenatore ed opinionista Tv Andrea Stramaccioni ha commentato a Il Messaggero il nuovo corso dell'Italia di Roberto Mancini. Tante le novità emerse in queste prove della selezione azzurre, fra le quali anche un prodotto del vivaio viola.

Le prestazioni di Kayode

“I giovani? Kayode, se resta umile, per me può diventare uno dei terzini destri più forti del mondo. Ne sono convinto” Ha detto l'ex allenatore dell'Inter a proposito del giocatori esploso con la maglia della Fiorentina.

I giovani azzurri

Stramaccioni ha poi Romano ha pagato i primi 30 minuti brutti come del resto i suoi compagni, ma di sicuro potenziale. Bene Ruggeri a Bursa. Vergara è entrato molto bene ma era una fase difficile della gara, con la qualità che ha lo aspetto nelle prossime partite incisivo negli ultimi metri. Vanno anche sottolineate le due partite di Giorgio Scalvini, roccioso e attento nella coppia con Bastoni. Sembrava un veterano ma era il più giovane in campo dopo Kayode e Pio. Poi menzione speciale anche per Seba Esposito: quando lo vedo così concentrato e motivato penso che possa alzare il livello".