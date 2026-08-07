Corriere Fiorentino: Altri rinforzi per Grosso dopo l'uomo dei sogni
Una pagina del Corriere Fiorentino è stata dedicata stamani alla Fiorentina.
Pagina 6
L'apertura è per: “L’uomo dei sogni”. Ovvero: “Oltre 500 tifosi hanno accolto Mastantuono a Peretola: entusiasmo alle stelle per una campagna acquisti che potrebbe portare ancora altri rinforzi a Grosso”.
Antognoni imbestialito
In taglio medio: “Ultima amichevole con le tribune piene”. In taglio basso il caso della settimana: “Antognoni a Commisso: ”Ma mi prendete in giro?". Sottotitolo: “L’ex capitano dopo il ritiro della 10 per il centenario: ”Imbestialito per quel comunicato".
💬 Commenti