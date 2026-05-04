Gasperini ha scelto: c'è il nome di un giocatore della Fiorentina in cima alla lista dei desideri giallorossi

Roma-Fiorentina non si giocherà solo sul campo: secondo quanto riportato da calciomercato.it, sul taccuino degli interessi di mercato di Gasperini ci sarebbe finito anche un laterale viola.

Gasp ha scelto

No, non è Fortini, la cui pista sembra essere comunque viva e non del tutto chiusa: i giallorossi avrebbero puntato con forza Dodô come tassello da aggiungere alla corsia destra di Gasperini, con l'esterno della Fiorentina che sul lato opposto troverebbe il connazionale Wesley. La valutazione attuale dell'ex Shaktar Donetsk si aggira sui 20 milioni di euro.

Trattativa in stand-by

Per ora si tratta solo di una segnalazione che Gasperini avrebbe fatto al team di mercato dei giallorossi: tuttavia, restano ancora tante cose da chiarire prima di potersi sedere al tavolo e trattare. Una su tutti, il futuro di Paratici e della Fiorentina stessa.