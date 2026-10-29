Il patto chiaro tra le parti ma il credito pretende una risposta concreta

Il patto tra le parti è chiaro: novanta minuti di sostegno, poi il verdetto del campo. Firenze si stringe attorno alla Fiorentina per la sfida di stasera contro l’Atalanta, ma il credito concesso dalla tifoseria pretende una risposta concreta.

La Curva Fiesole ha chiamato a raccolta il popolo viola, chiedendo di accompagnare la squadra fino al triplice fischio. Delusioni e contestazioni vengono accantonate: adesso servono punti, possibilmente quella vittoria che in campionato manca da 199 giorni.

Il messaggio rivolto ai giocatori

E' netto e c'è un richiamo all’appartenenza, più significativo nella stagione del centenario. Al Franchi sono attesi circa ventimila spettatori, pronti a sostenere una squadra chiamata a cambiare passo. Dopo le sconfitte e i confronti delle scorse settimane, una prova generosa potrebbe non bastare.

Risultato

Il pubblico farà la propria parte: alla Fiorentina tocca trasformare la spinta in un risultato capace di ripagare Firenze.