La Carrarese chiude le porte a Rubino? Pafundi pronto a chiudere gli spazi al talentino viola

Si era parlato con una certa insistenza del possibile ritorno di Tommaso Rubino alla Carrarese, dopo che il talentino viola aveva già assaggiato la Serie B la scorsa stagione. Nelle ultime ore però in realtà, il club dei marmi ha affondato il colpo su un altro talento, coetaneo di Rubino ma con una storia più ampia alle spalle: Simone Pafundi.

Strada chiusa per il Rubino bis?

Decisiva anche la presenza sulla panchina di Cioffi, che ha conosciuto Pafundi a Udine e l'ipotesi di averlo in prestito potrebbe escludere quindi la candidatura di Rubino. Per lui la Fiorentina dovrebbe trovare un altro club che possa fare da sponda per proseguire la crescita. Difficile immaginare che Grosso lo tenga con sé in prima squadra.