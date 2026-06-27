Non solo il ritorno di Rubino: alla Carrarese arriva anche un giovane difensore di proprietà viola

La Carrarese continua a guardare in casa Fiorentina per rinforzare la rosa a disposizione del neo tecnico Gabriele Cioffi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, prende sempre più corpo l'ipotesi di un ritorno in gialloblù di Tommaso Rubino dopo la scorsa stagione e nuovamente vicino a un trasferimento in prestito nel campionato di Serie B. Nelle prossime settimane potrebbero arrivare sviluppi concreti sulla trattativa tra i due club.

Arriva anche Romani alle pendici delle Apuane

Oltre a Rubino, la società apuana sarebbe pronta ad accogliere un altro giovane viola. Si tratta del difensore Lorenzo Romani, che è ad un passo ad approdare alla Carrarese con la formula del prestito dopo l'esperienza maturata nell'ultima stagione con il Lecco in Serie C.

La stagione di Romani

Ricordiamo che Romani arriva da un'annata di grande continuità: con la maglia del Lecco ha collezionato 34 presenze e 2.802 minuti complessivi, partendo quasi sempre dal primo minuto e contribuendo al raggiungimento dei playoff.