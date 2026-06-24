De Gea messo alla porta? Per lo spagnolo si apre la clamorosa possibilità di un ritorno "a casa"

David De Gea, portiere e capitano della Fiorentina, non è più al centro del progetto viola. La società viola ha bisogno di abbassare il monte ingaggi e di fronte ad un'offerta non si strapperebbe le vesti pur di trattenerlo…

Ritorno a casa?

La Nazione rivela una possibilità di mercato che avrebbe dell'incredibile: il portiere spagnolo potrebbe tornare al Manchester United. I Red Devils, che nel 2023 lo lasciarono a piedi dopo un terribile infortunio, starebbero pensando allo spagnolo per rinforzare la propria porta. Per De Gea sarebbe un ritorno nella sua seconda casa, dove ha trascorso 12 anni della propria vita.

Competizione interna

In Inghilterra lo spagnolo sarebbe accolto a braccia aperte dai tifosi, che non hanno mai compreso la decisione della società di mandarlo via. De Gea però non sarebbe il titolare fisso, ma dovrebbe accettare la competizione con l'altro portiere Lammens.