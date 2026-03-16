Un evento speciale per un numero speciale: la presentazione dell'edizione straordinaria di Alè Viola per i 60 anni dell'ACCVC
Sarà presentata domani, martedì 17 marzo, l'edizione speciale cartacea di Alé Fiorentina, la rivista ufficiale dei Viola Club, in onore dei 60 anni del Centro di Coordinamento ACCVC.
L'evento
La presentazione si svolgerà domani mattina alle ore 11:00 nei locali di Vale Manfredi Fanti 71. Presenti i curatori, tra cui Massimo Cervelli e il presidente del Centro di Coordinamento Filippo Pucci.
La locandina
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