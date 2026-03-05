Nicolussi Caviglia: "Cuesta? Sono qui da solo un mese ma mi trovo bene. Il gruppo è unito e nessuno resta fuori"

Il fresco ex giocatore viola, oggi al Parma, Nicolussi Caviglia è stato protagonista della rubrica tenuta del club emiliano "Gialloblu Youth Reporters", durante la quale ha risposto alle domande e alle curisità di 25 bambini.

Come ti trovi con Cuesta?

“Molto bene - dice il centrocampista - anche se sono arrivato solo da un mese. L'ho conosciuto ed è un allenatore con idee e carattere nonostante la giovane età. Chiede tanto in allenamento, ma ho imparato che quello che fai durante la settimana è fondamentale per la partita”.

Squadra in cui ti sei trovato meglio?

"Mi sono sempre trovato bene nelle squadre in cui ho giocato - afferma l'ex viola rispondendo ad una curiosità di un bambino - il gruppo in cui sono ora è unito, mi trovo molto bene. Non c'è nessuno che resta fuori, siamo tutti insieme. Quando siamo in campo, ognuno corre e lavora per il compagno ed è una cosa importante".