Corriere Fiorentino: La suggestione per la panchina con tanto di clausola
Due, gli articoli sulla Fiorentina che leggiamo stamani sul Corriere Fiorentino.
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In primo piano c'è: “De Rossi, la suggestione”. Sottotitolo: “L’approccio nel 2020, l’idea d’autunno e la sfida di domenica: quanti incroci col tecnico romano. Il futuro? A Paratici piace, ma spunta la clausola da 10 milioni”.
Festa per Kean
In taglio medio invece c'è: “Doppio allenamento individuale per Kean E festa al Viola Park per la nascita del figlio”.
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