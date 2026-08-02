Moretto: "Fabregas grandissimo estimatore di Kean, spinge per averlo a Como. Alla giusta offerta..."
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
ll noto giornalista Matteo Moretto ha parlato di Moise Kean sul canale YouTube di Fabrizio Romano, concentrandosi sulla situazione di Moise Kean, centravanti della Fiorentina nel mirino del Como.
‘Fabregas spinge per avere Kean’
"Occhio al futuro di Moise Kean: Fabregas è un suo grandissimo estimatore. Il mister sta spingendo per portarlo a Como perchè crede il tassello giusto per migliorare il reparto offensivo anche in vista della Champions. Alla giusta proposta la Fiorentina può aprire alla cessione".
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