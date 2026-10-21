Graziani: "Serve trovare un sostituto di De Gea già gennaio. Staffetta Beto-Pellegrino? Così non va"

Nel corso del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto Ciccio Graziani, che è tornato sulla sconfitta della Fiorentina contro il Como, soffermandosi sugli episodi arbitrali che hanno fatto discutere e sulle difficoltà mostrate dalla squadra viola. L’ex attaccante ha analizzato soprattutto i problemi della fase difensiva, suggerendo possibili cambiamenti tattici, e ha espresso forti dubbi anche sul rendimento di David De Gea.

Graziani attacca l’arbitraggio e avverte: “Con questa difesa non andiamo da nessuna parte”

Graziani ha commentato gli episodi contestati della partita contro il Como, puntando l’attenzione sul primo gol e sulla gestione arbitrale: “Fiorentina sfortunata, sul primo gol c’era un fallo netto. Non si può far proseguire dopo un fallo del genere, Orsato ne sta combinando una dietro l’altra. Dopo un episodio del genere non si può non richiamare l’arbitro.”

L’ex attaccante si è poi concentrato sulle difficoltà della retroguardia viola, individuando nella fase difensiva uno dei principali problemi della squadra e ipotizzando anche un cambio di modulo: “Con questa difesa non andiamo da nessuna parte rischiamo di prendere troppi gol, Jimenez sa offendere ma non sa difendere, Valdepenas idem, non fanno le diagonali giuste, i centrali invece hanno fatto dei movimenti non giusti, le statistiche mostrano che il problema è nella fase difensiva. Se giochi a 4 con due terzini che non sanno difendere è un problema. Può cambiare assetto tattico giocando a 3 dietro con Ranieri Pongracic e Dragusin, e i due esterni.”

Pochi gol e il dubbio De Gea: “Dobbiamo trovare un altro portiere a gennaio”

Tra le criticità evidenziate da Graziani c’è anche la scarsa concretezza offensiva della Fiorentina, con un riferimento alla gestione degli attaccanti: “Facciamo pochi gol rispetto a ciò che crei, la staffetta tra Pellegrino e Beto non fa bene, va fatta una scelta netta.”

Infine, l’ex viola ha espresso un giudizio netto sul momento di David De Gea, arrivando a suggerire un possibile intervento sul mercato invernale: “De Gea adesso è un problema, dobbiamo trovare un altro portiere a gennaio”.