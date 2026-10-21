L'ultima certezza a venire meno: De Gea sprofonda in una classifica impietosa

Le voci sull'interesse per Beltran del River Plate o la candidatura futura di Martinelli, che tanto bene sta facendo in Serie B, non sono campate in aria. Al centro della discussione stanno infatti le prestazioni troppo spesso insufficienti di De Gea che, infatti, è ultimissimo in un dato statistico fondamentale per un portiere.

Il dato in questione

Si tratta della classifica dei portieri del nostro campionato in base ai ‘gol evitati’, un dato estrapolato prendendo i gol ‘attesi’ e sottraendo i gol effettivamente subiti. Tanto più è alto questo valore, maggiore sarà stata l'efficacia del portiere nello sventare tiri che, statisticamente parlando, diventano gol un maggior numero di volte. Una metrica che quindi, a tutti gli effetti, evidenzia l'importanza del portiere che ci mette ‘qualcosa in più’ per evitare una rete: De Gea, ahinoi, è in fondo alla classifica dei portieri di Serie A.

I numeri

Per dare un metro di paragone, il migliore in lista è Palmisani, portiere del Frosinone che ha già sventato 4.5 gol attesi con le sue parate (molte delle quali arrivate contro il Como in una prestazione magistrale): bene anche Mandas, portiere della Lazio cercato dalla Fiorentina quest'estate, che fa segnare 4.4 gol attesi evitati. De Gea, invece, ha un valore negativo di 3.4 gol attesi subiti in più del previsto: almeno tre reti incassate dalla Fiorentina, dunque, sono da imputare a un suo errore. Quadro molto chiaro sullo stato dell'arte in casa viola.